Politico: Slovenija bo tožila Hrvaško zaradi kršitve pravic do ribolova Politikis Slovenija je pripravljena odpreti novo sodno in diplomatsko fronto proti Hrvaški, ker je Ljubljana nezadovoljna z vztrajanjem Zagreba pri zavračanju arbitražne razsodbe, poroča spletni medij Politico. Kot dodaja, bo Ljubljana tožbo proti Hrvaški utemeljevala s tem, da gre za kršitev pravice do ribolova iz 259. člena pogodbe o Evropski uniji. Politico navaja mnenje neimenovanega pravnega […]

Sorodno











Oglasi