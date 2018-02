Z novim elektromotorjem bo ZOE še bolj živahen in vsestransko uporaben Avto.info Renault najavlja novi lasten elektromotor z oznako R110 in največjo močjo 80 kW, ki bo najprej na voljo v modelu ZOE. Ta najbolje prodajani električni avtomobil v Evropi bo z močnejšim pogonskim sklopom ponujal več živahnosti in užitka v vožnji. Elektromotor R110 je kljub za 12 kW (16 KM) večji moči enako velik in težek kot njegov predhodnik z oznako R90. Voznik bo z večjo prožnostjo pridob...

