Finke se veselijo brona, kdo bo na olimpu? Sportal Na ženskem hokejskem turnirju v Južni Koreji bosta v četrtek na finalu obračunali reprezentanci ZDA in Kanade, zadnja bo lovila peto zaporedno olimpijsko zlato. Američanke so bile olimpijske prvakinje enkrat, v Naganu leta 1998. V sredo so Finke v boju za bron s 3:2 strle Rusijo.

