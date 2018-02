Turistični vodniki svoj dan obeležujejo z vodenji po Sloveniji Radio Ognjišče

Na današnji mednarodni dan turističnih vodnikov so po državi pripravili številna brezplačna vodenja. Tako si je bilo mogoče ogledati nekatera mesta, med njimi Ljubljano, Maribor, Piran, Kranj in Bled. Namen omenjenih ogledov pa je seznaniti domačine s pomembnostjo dela turističnih vodnikov kot ambasadorjev destinacije, pa tudi predstavitev kulturne in naravne dediščine lokalnega okolja....

