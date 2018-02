Napadi v Siriji se nadaljujejo, kardinal Zenari opozarja: Ne pozabite na ljudi! Radio Ognjišče

Nadaljujejo se do zdaj najbolj smrtonosni letalski napadi sirskega režima na Vzhodno Guto v bližini Damaska. Od nedelje je življenje izgubilo že skoraj 300 civilistov. Na grozne razmere, v katerih živijo običajni ljudje, so že večkrat opozorile različne človekoljubne organizacije. Te zaradi silovitega obstreljevanja sirskega režima ne morejo več do pomoči potrebnih, posvarile so tudi pre...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Sirija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Andreja Katič

Miro Cerar

Maruša Ferk

Žan Mahnič