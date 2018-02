Turškemu taksistu grozi zapor zaradi namerne predolge vožnje Dnevnik Turško tožilstvo je danes za taksista, ki je po nepotrebnem naokoli po Istanbulu peljal dva turista, ki sta nato zamudila let, zahtevalo do 10 let zapora. Taksista so namreč obtožili, da je namenoma peljal turista iz Savdske Arabije iz azijskega...

