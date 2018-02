Zbor za republiko o nedokončani tranziciji Radio Ognjišče

Zbor za republiko je v teh dneh začel s serijo okroglih miz. Sinoči so udeleženci iskali odgovor na vprašanje, kako v Sloveniji končati tranzicijo in vzpostaviti stabilno demokracijo. Pri tem so soglašali z mnenjem predsednika zbora Franceta Cukjatija, da je slovenska tranzicija že pred leti zašla v slepo ulico, stanje v državi pa se od tedaj le še poslabšuje....

