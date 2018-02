Ljubljana - Na 31. skupščini Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) so za novega predsednika organizacije danes imenovali Jako Trilarja. Novi generalni sekretar bo za obdobje dveh let dosedanji predsednik ŠOS Aleksandar Spremo, dopolnili pa so tudi študentsko ustavo ter sprejeli finančni načrt za leto 2018, so sporočili iz organizacije. Predstavniki študentskih zborov Študentske organizacije Un