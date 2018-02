Ob 8.48 uri je pri naselju Arto, občina Sevnica, osebno vozilo trčilo v obcestno odbojno ograjo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in odstranili vozilo s cestišča. Reševalci NMP Sevnica so voznico na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe. preberite več » ...