Obramboslovec Grošelj: Slovenska politika ne razume globine problema v katerem se nahaja SV Radio Ognjišče

Po tistem, ko je bataljonska bojna skupina, oblikovana v 72. brigadi Slovenske vojske (SV) na ocenjevanju po merilih Nata dobila oceno nepripravljena za bojevanje, so na vojski tudi odpovedali udeležbo vojakov iz te brigade na misijah v Libanonu in Kosovu. Tako se lahko zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala svoje služenje v tujini podaljšati. Zadnje precej pestro in negativno dogaja...

