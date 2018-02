Ljubljana – Vijolični kot raketa na izstrelišču čakajo na jutrišnji polet v drugi del sezone in na dvoboj z lokalnim palčkom iz Kidričevega. Kar temeljita obnova moštva je predramila navijače, ki upajo, da sta športni direktor Zlatko Zahović in trener Darko Milanič sestavila nepremagljivo moštvo. Mariborski odgovor na Olimpijino dolgo klop sta še daljša vijolična zasedba in učinkovita generalka.