Švedski biatlonci so na olimpijskih igrah v Pyeongchangu osvojili zlato kolajno v štafeti na 4 x 7,5 kilometra. Srebro so osvojili Norvežani, bron pa Nemci. Slovenci Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Lenart Oblak so bili deseti.



