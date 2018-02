Maver ob obletnici Drnovškove smrti: Njegova dediščina je izrazito mešana Radio Ognjišče

Mineva deset let od smrti nekdanjega premierja in predsednika republike Janeza Drnovška. Ob obletnici je v Narodnem Muzeju potekal simpozij, na katerem so sodelovali zgodovinarji, novinarji in sopotniki iz vseh obdobij njegovega delovanja, že včeraj so tam odprli tudi razstavo o njem ter organizirali dražbo njegovih del. Predsednik Borut Pahor je položil venec na grobu v Zagorju, kjer pa...

