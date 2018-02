Tujci v Mariboru izvedli izjemno nasilna ropa z grozovitimi posledicami #video SiOL.net Mariborski kriminalisti so izsledili osumljence oboroženega ropa zlatarne v Mariboru februarja 2013 in banke oktobra lani. Za prvim naj bi stala državljana Hrvaške in Srbije, v drugem primeru naj bi bila oba državljana Srbije. V obeh primerih gre za stare znance policije in jih bodo poskušali ujeti s pomočjo kolegov iz tujine.

