Učiteljica fizično napadla dva učenca #video SiOL.net Učiteljica gospodinjstva je dva učenca šestega razreda grobo zlasala in oba z glavama večkrat udarila enega ob drugega, pripovedujejo starši učencev Osnovne šole Kamnica, ki ocenjujejo, da jima je učiteljica prizadejala "hude telesne bolečine, ju ponižala in grozovito prestrašila". Povod za to naj bi bil nemir v razredu.

