V okviru letošnjega razpisa Eurostars na voljo 1,4 milijona evrov Dnevnik Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj, v programu Eurostars v okviru iniciative Eureka. Na voljo je 1,4 milijona evrov...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Gašper Vidmar

Miro Cerar

Jakov Fak

Karl Erjavec

Rok Marguč