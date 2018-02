Različni odzivi na Cerarjev poziv za omejevanje sovražnega govora topnews.si Predsednik SMC Miro Cerar je na politične stranke ali liste, ki so že napovedale nastop na volitvah, naslovil poziv za omejevanje sovražnega govora v javnem prostoru, naslovljen »Naj sovražni govor obmolkne!« Pozval jih je k sopodpisu poziva in k skupni akciji proti širjenju govorice, ki se »vselej začne in konča pri posamezniku«. Premier odzive političnih…

Sorodno

Oglasi