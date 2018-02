Gangnung – Kot se je večkrat izkazalo v pisani zgodovini olimpijskih iger, so posamezne zgodbe prav presenetljive in nepričakovane. Kot »čudež na ledu« ostaja zmaga ameriških študentov za zlato kolajno proti Sovjetski zvezi v Lake Placidu 1980, zdaj je za novo senzacijo na ledeni ploskvi poskrbela Nemčija in se prek branilke lovorike Kanade prvič doslej uvrstila v olimpijski hokejski finale. V n