Kanadčani po nemški zaušnici do brona Sportal Hokejisti Kanade, ki so v polfinalu občutili nemško zaušnico, so v boju za tretje mesto po napeti končnici – dobre štiri minute pred koncem so vodili s 6:2 – s 6:4 premagali Čehe in osvojili tretji olimpijski bron, prvega po letu 1968. Finale med Nemci in Rusi bo v nedeljo ob 5.10.

