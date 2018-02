Butasto do skrajnosti: medtem ko Slovenska vojska razpada, obrambna ministrica na borčevskih shodih Demokracija Ministrica za obrambo Andreja Katič se je danes udeležila slovesnosti na Ravnah in v Šoštanju v spomin na 14. divizijo. Poudarila je, da je bila poleg borbe proti fašizmu in nacizmu pomembna tudi borba za socialno pravičnost, ki se je po drugi svetovni vojni skupaj s solidarnostjo uveljavila na zavidljivi ravni, danes pa je primanjkuje.

