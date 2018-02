Vremenska napoved Radio KAOS Zvečer in ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in marsikje vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -12, na Goriškem in ob morju okoli -2. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na jugu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo […]

Sorodno





































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Nuška Drašček

Žan Košir

Gašper Vidmar

Omar Naber

Jakov Fak