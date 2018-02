V trčenju vlaka in avtomobila poškodovana ženska RTV Slovenija V Prožinski vasi v občini Štore se je v soboto, okoli 19. 30, zgodila nesreča, v kateri sta trčila vlak in avtomobil. V nesreči se je poškodovala ženska, ki so jo odpeljali v celjsko bolnišnico.

