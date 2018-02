VIDEO: Celjani brez končnice, a zadovoljni po zmagi proti Dancem: 'Če smo bili v krizi, je ta sedaj 24ur.com Celjski rokometaši so že pred dvobojem s tekmeci iz danskega Aalborga ostali brez vseh možnosti za preboj v osmino finala Lige prvakov. To so jim onemogočili tekmeci iz beloruskega Bresta po nenadejani zmagi nad Parižani. Kljub temu, da Celjani niso imeli možnosti preboja v končnico pa so odigrali vrhunsko in prekinili negativno rezultatsko serijo.

