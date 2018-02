Potrebno je ločiti med navijači, ultrasi in huligani Mladina Pred četrkovo tekmo povratnih tekem šestnajstine finala Lige Evrope, drugorazrednega evropskega tekmovanja pod okriljem krovne regionalne nogometne organizacije, je v Bilbau, v spopadih med navijači domačega Athletica in Spartaka iz Moskve, življenje izgubil policist. Vzrok smrti naj bi bil srčni zastoj. V kolikor si ogledamo posnetke ulične gverile pred tekmo, nam hitro postane jasno, da so bili ...

