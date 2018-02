Slovo akademika Veljka Rusa, nekdanjega urednika Revije 57 in Perspektiv RTV Slovenija Umrl je akademik Veljko Rus, ki je deloval je tudi kot urednik Revije 57 in Perspektiv , sicer pa je bil sociolog, redni in zaslužni profesor v pokoju na Fakulteti za družbene vede Univerze v . . .

Sorodno







Oglasi