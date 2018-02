Grofičino popoldne: TVS 1 ob 20.55 Slovenija, 2017. Scenarij in režija: Marko Radmilovič. Dokumentarni film. 50 minut. Med Poljčanami in Ptujem je kraj Makole. Danes je znan po motokrosističnem prvaku Timu Gajzerju, včasih pa predvsem po dvorcu Štatenberg, ki ga je zgradila plemiška družina Attems. In prav ta dvorec, ki je videl veliko lastnikov, imel pa tudi pisano zgodovino različnih namembno