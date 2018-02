Balkan zajela sneg in sibirski mraz #foto #video SiOL.net Letošnja zima je pokazala zobe s polarnimi temperaturami, ki so s snegom in močnim vetrom zajele Hrvaško, Srbijo, BiH, Črno goro, Makedonijo in Albanijo. Sneg je zapadel ob črnogorski obali, temperature pod ničlo pa so tudi na dalmatinskih otokih.

