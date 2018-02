Maja Keuc (Amaya): Beyonce je liga zase. Lahko bi ji le držala svečo." RTV Slovenija "Zame je najpomembneje, da se ves čas razvijam in učim, zato tudi sprejemam vse, kar s tem pride. Nimam popolnoma zabetoniranih načrtov in ciljev v svoji karieri, sem pa zelo hvaležna in ponosna, da . . .

Sorodno



Oglasi