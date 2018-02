Računsko sodišče je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) zaradi več nepravilnosti za poslovanje v letih 2014 in 2015 izreklo negativno mnenje. Akos med drugim pri predlogu tarif ni upošteval stroška amortizacije, direktorju je izplačal previsoki dnevnici za tujino ter kršil predpise o javnem naročanju. Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije v letih 2014 in 2015 i ...