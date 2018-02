Stranki Aleša Primca in Franca Kanglerja na volitve kot koalicija Združena desnica Dnevnik Predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc in predsednik programskega sveta Nove ljudske stranke Slovenije Franc Kangler bosta v četrtek uradno podpisala dogovor o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah v okviru koalicije Združena...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Aleš Primc

Franc Kangler Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Aleksander Čeferin

Blaž Kavčič

Zlatko Zahovič

Jan Oblak