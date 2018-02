To so avtomobilski trgovci, ki v Sloveniji zaslužijo največ SiOL.net Trije najuspešnejši avtomobilski trgovci v Sloveniji imajo skupno letno več kot milijardo evrov prometa, po dobičku pa sta najuspešnejša Porsche Slovenija in Renault Nissan Slovenija. Prodaja novih in rabljenih vozil v Sloveniji je lani še poskočila.

