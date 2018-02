Slovenija v dodatno izdajo treh obveznic Svet kapitala Ministrstvo za finance je bankam Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC in JP Morgan podelilo mandat za organizacijo dodatnih izdaj obveznic, ki zapadejo v letih 2028, 2035 in 2045. Današnjo potezo gre obravnavati v povezavi s postopkom vnovičnega zbiranja ponudb za odkup in zamenjavo dolarskih obveznic, ki se izteče danes.

