Cockta bo 65. rojstni dan praznovala v novi preobleki Svet kapitala Legendarna pijača ob 65-letnici menja preobleko in slogan. Leta 1953 si jo je zamislil izumitelj in tehnolog Emerik Zélinka in že od takrat ohranja originalno recepturo, ki jo sestavlja mešanica 11 izbranih rastlinskih izvlečkov.

