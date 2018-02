Mraz terjal prvo življenje: v Mariboru zmrznil starejši moški, ki je padel in ni več mogel vstati Reporter Mraz je zahteval prvo smrtno žrtev v Sloveniji. Reševalci Zdravstvenega doma Maribor so v torek okoli poldneva v okolici Maribora našli mrtvega moškega poznih srednjih let. Moški je padel, a sam ni mogel vstati. Tako je v mrazu ležal več ur, je za STA pov

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

Klinični center

Maribor

MMC Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Karl Erjavec

Zoran Janković

Anže Kopitar

Janez Janša