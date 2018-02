Lozana - Mednarodni olimpijski komite (MOK) je ukinil lanskega decembra izrečen suspenz ruskemu komiteju, ki je tako ponovno polnopravni član svetovne olimpijske družine, so danes potrdili v Moskvi. Razlog za suspenz je bil, kot je znano, sistemski doping v Rusiji med zimskimi olimpijskimi igrami pred štirimi leti v Sočiju, zaradi česar so morali tisti ruski športniki, ki so jim prižgali zeleno