Za odkupljene obveznice je plačala okoli 416 milijonov evrov in natečene obresti, kažejo naši izračuni. Gre za dolarske obveznice, ki zapadejo v letih 2022, 2023 in 2024. Ker obveznice nosijo več kot petodstotni kuponski donos, trenutno zahtevani donos do dospetja pa je znašal med 3,1 in 3,2 odstotka, je zanje odštela od 10 do 13 odstotkov več, kot znaša kuponska vrednost obveznic. Odkup je drža