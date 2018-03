Pred 15 leti je gledal v hrbet svetovnemu prvaku, zdaj bo navijal za varovanca Sportal Luka Janežič (Kladivar Celje) in Anita Horvat (Velenje) sta danes v drugem delu dopoldneva opravila prvi trening v Areni Birmingham, kjer do nedelje potekalo dvoransko svetovno prvenstvo v atletiki. Edina slovenska predstavnika, ki sta izpolnila ostre mednarodne norme SP, sta optimistična pred teki na 400 m in se želita prebiti v polfinale.

