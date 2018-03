Vaša maskara lahko vsebuje kemikalije, ki lahko škodujejo vam ali okolju SiOL.net Na danski zvezi potrošnikov so pod kemijski drobnogled vzeli maskare - ličilo, ki ga vsakodnevno uporablja skoraj vsaka ženska. V nekaterih so odkrili kemikalije, ki spadajo med hormonske motilce in pogoste alergene, med 55 pregledanimi pa jih je 23 takšnih, ki neželenih kemikalij ne vsebujejo.

