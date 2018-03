Slovenski škofje so od ponedeljka v Vatikanu na obisku ad limina ​apostolorum, med katerim različnim uradom rimske kurije poročajo o Cerkvi v Sloveniji. Vrhunec obiska, ki se bo končal v soboto, je bil danes, ko se je papež Frančišek srečal z vsemi na skupni avdienci.Krajevni škofje naj bi po Zakoniku cerkvenega prava vsakih pet let poročali papežu in kuriji o razmerah v svojih škofijah in tudi