Zima omogočila Olimpiji, da v nedeljo prehiti Maribor Sportal Nogometna zveza Slovenije (NZS) sporoča, da bo 20. krog Prve lige Telekom Slovenije močno osiromašen. Od petih tekem, ki bi jih morali najboljši slovenski klubi odigrati konec tedna, bo pod streho speljana le nedeljska tekma med Gorico in Olimpijo. Vse ostale so zaradi polarnih razmer in zaledenelega igrišča prestavljene na april.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Kranj

Maribor

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Marija Šestak

Miro Cerar

Lilijana Kozlovič

Goran Dragić