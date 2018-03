Ljubljana - Na primorski avtocesti so med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani odstranili posledice prometne nesreče, cesta pa je še vedno zaprta zaradi razlitja nafte v predoru. Obvoz za vsa vozila je možen po vzporedni cesti ali preko Italije. Na vzporedni cesti je nastal zastoj, poroča prometno-informacijski center. Za danes in petek je napovedano sneženje. Vozne razmere bodo slabš