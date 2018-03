Brexit: Na srečanju Mayeve in Tuska brez zbližanja stališč RTV Slovenija Britanska premierka Theresa May je v Londonu gostila predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, po pričakovanjih pa ni prišlo do zbližanja stališč glede spornih vprašanj v procesu odhajanja Otoka . . .

Sorodno











Oglasi