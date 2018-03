Energetski koncept Slovenije dobil podporo vlade Energetika.NET Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (EKS) in ga poslala v sprejetje državnemu zboru (DZ). Poudarili so, da je cilj energetske politike naše države zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. »S tem bi zagotovili spodbudno okol...

