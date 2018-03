Merklovo in Trumpa skrbi rusko orožje SiOL.net Nemška kanclerka Angela Merkel in ameriški predsednik Donald Trump sta v telefonskem pogovoru izrazila zaskrbljenost nad trditvami ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je Rusija razvila nepremagljivo orožje. Iz Kremlja pa so danes zavrnili očitke o kršitvah sporazumov o nadzoru orožja in sporočili, da Rusije ne zanima oboroževalna tekma.

