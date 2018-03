Zahodne velesile znova pozvale k spoštovanju prekinitve ognja v Siriji Dnevnik ZDA, Nemčija in Francija so sirski režim ter njuna zaveznika Rusijo in Iran znova pozvali k spoštovanju 30-dnevne prekinitve ognja, ki jo je v soboto sprejel Varnostni svet Združenih narodov. Spopadi na območju Vzhodne Gute se sicer kljub...

