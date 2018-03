V Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki so sinoči odprli razstavo Znanje brez meja, na kateri je predstavljen izbor uspešnih inovatorjev in znanstvenikov s področij znanosti in tehnike. Po besedah direktorice muzeja Natalije Polenc želijo z razstavo povedati, da je znanje tisto, ki je vedno prehajalo vsakršne meje, dejanske in navidezne.