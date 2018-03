Nashville do zmage v podaljšku, Vegas klonil tretjič zapored RTV Slovenija Hokejisti Nashvilla so v Ligi NHL zmagali sedmič zapored, potem ko so v Vancouvru v podaljšku strli odpor gostiteljev s 3:4. Po 43 sekundah dodatka je zadel Calle Jarnkrok.

Sorodno







Oglasi