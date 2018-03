FOTO in VIDEO: Ledeni oklep po Evropi ne popušča, a v Amsterdamu so zimo izkoristili za drsanje po l 24ur.com Mraz, ki je prizadel Evropo, ne popušča. Zahteval je že najmanj 60 življenj. A vsaj na Nizozemskem so nizke temperature prinesle tudi nekaj užitka prebivalcem Amsterdama, ki so zamrznjene kanale v mestu izkoristili za drsanje in hokej na ledu. Britanci se spopadajo z najhladnejšim marcem v zgodovini države, tudi čez lužo je zaradi vremenskih nevšečnosti odpovedanih več letov.

