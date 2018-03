Podelili nagrade cezar: slavila igralka Penelope Cruz in film 120 udarcev na minuto SiOL.net Na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar je slavil film Robina Campilla 120 udarcev na minuto. Gre za politično angažiran film aktivistih, ki si v začetku 90. let prizadevajo spremeniti mišljenje in odnos do epidemije aidsa. Film je prejel šest kipcev, tudi nagrado za najboljši film in izvirni scenarij

Sorodno



Oglasi