V Lahtiju slavje za Avstrijo, Jelenko in Vrhovnik 15. Sportal Avstrijca Wilhelm Denifl in Bernhard Gruber sta zmagovalca ekipne sprinterske tekme nordijskih kombinatorcev v Lahtiju. Na preizkušnji svetovnega pokala sta po skokih in teku na 2 x 7,5 km za 0,8 sekunde prehitela Norvežana Jana Schmida in Joergena Grabaaka, tretja pa sta bila Finca Eero Hirvonen in Ilkka Herola, ki sta zaostala 2,1 sekunde.

